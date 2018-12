Vendas mundiais de smartphones vão cair 3% este ano

As vendas mundiais de smartphones deverão recuar cerca de 3,4% este ano, segundo um estudo da consultora tecnológica IDC divulgado esta semana.

As vendas mundiais de smartphones deverão recuar cerca de 3,4% este ano, segundo um estudo da consultora tecnológica IDC divulgado esta semana. As estimativas apontam para uma recuperação ligeira já a partir do próximo ano.



As previsões da IDC apontam para que as vendas de smartphones este ano se situem nos 1.420 milhões de unidades, menos 50 milhões do que o registado em 2017.



Para 2019, a consultora perspectiva uma recuperação de 2,6%. A IDC estima que o crescimento, embora modesto, se mantenha até 2022, ano em que prevê 1.570 milhões de aparelhos vendidos.