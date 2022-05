Web Summit vai para o Rio de Janeiro. Lisboa mantém-se a casa-mãe

Leia Também As melhores ideias da Web Summit para a sua carteira

A Web Summit está de malas feitas para o Brasil. A equipa de Paddy Cosgrave anunciou esta terça-feira que, em maio de 2023, o Rio de Janeiro vai acolher aquela que é considerada uma das maiores conferências de tecnologia do mundo."A tecnologia sul-americana está em chamas, e o Brasil é provavelmente o país para startups mais quente do momento. É por isso que temos o prazer de anunciar que vamos realizar a nossa primeira Web Summit fora da Europa no Rio de Janeiro, Brasil, de 1 a 4 de maio de 2023", indica um email enviado pela organização.No comunicado, a equipa liderada por Paddy Cosgrave reforça que Lisboa "continuará a ser a casa do nosso evento principal". A edição deste ano está agendada para 1 a 4 de novembro.Em outubro de 2008, a Web Summit e o governo português firmaram um acordo de permanência da cimeira na capital portuguesa por dez anos, com um investimento para Portugal de 11 milhões de euros por ano.A equipa de Paddy Cosgrave é responsável por outros eventos tecnológicos, como o Collision e o Rise, que acontecem ao longo do ano, em várias partes do mundo. Contudo esta é a primeira vez que a própria Web Summit se realiza em dois locais geograficamente diferentes.