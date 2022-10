Bolsa de Nova Iorque suspende negociação de ações do Twitter na sexta-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Nova Iorque vai suspender a negociação das ações do Twitter esta sexta-feira, dia em que termina o prazo imposto pelo tribunal para que Elon Musk feche o acordo de aquisição da rede social por 44 mil milhões de dólares (43,83 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual).





O homem mais rico do mundo visitou esta quinta-feira a sede do Twitter em São Francisco nos EUA. Mais tarde, o empresário atualizou o seu perfil na rede social para "Chief Twit" dando sinais de que irá assinar o documento.





A Reuters avança que os advogados de Musk já enviaram os documentos a garantir o financiamento da operação aos grandes investidores das ações da rede social, como é o caso da Sequoia Capital, Binance e Qatar Investment Authority.





Depois de ter decidido desistir da compra do Twitter, encontrando-se atualmente numa disputa legal com a rede social, Elon Musk fez "marcha-atrás" e no início de outubro propôs comprar a empresa pelo preço original acordado de 54,20 dólares por ação.





As ações do Twitter seguem a valorizar 1,01% para 53,89 dólares no "premarket" norte-americano.