Musk disse a banqueiros que quer fechar compra do Twitter na sexta-feira

Leia Também Musk quer despedir 75% do pessoal do Twitter

O CEO da Tesla prometeu aos banqueiros que vão financiar a operação que irá fechar a compra do Twitter na próxima sexta-feira, avança esta terça-feira a Bloomberg citando fontes próximas do tema.A promessa do homem mais rico do mundo foi feita segunda-feira numa videoconferência com os financiadores realizada na segunda-feira.Os bancos, que vão contribuir com 13 mil milhões de dólares em financiamento de dívida, já acertaram os detalhes finais do acordo final de crédito e estão no processo de assinar a documentação, referem as mesma fontes.A data de 28 de outubro é, aliás o prazo limite concedido pelo tribunal para que a operação seja fechada.Musk vai pagar 44 mil milhões de dólares para comprar a rede social, tendo o The Washington Post revelado na semana passada que o CEO da Tesla pretende despedir até 75% do pessoal do Twitter.A rede social apresenta contras trimestrais hoje, após o fecho da negociação em Wall Street.