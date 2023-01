Que música ouviram os portugueses no ano de 2022?

O dia da semana em que os utilizadores portugueses mais utilizam a plataforma Spotify é o sábado. Já a altura do dia preferida fica por volta das cinco da tarde. O artista português mais ouvido foi Ivandro, com músicas como "Lua" e "Moça". Para além disso, "Lua" foi a música portuguesa com mais gostos no Spotify.



Os dados das preferências dos utilizadores de Portugal foram divulgados esta semana pela plataforma tecnológica sueca.





Com mais ouvintes internacionais estão os artistas portugueses Drenchill, Tom Enzy, Elvis Drew e Maro. Já o artista internacional e também o artista mais ouvido em geral em Portugal foi o The Weeknd.





De acordo com o Spotify, durante as viagens de carro os utilizadores portugueses ouviram principalmente Ed Sheeran, Coldplay e O Panda e os Caricas.

Bárbara Bandeira é a artista "Equal" portuguesa mais ouvida em todo o mundo, ocupando o 12º lugar. "Equal" é um programa que visa promover a igualdade de género na indústria musical e que incluí outras artistas portuguesas como Mariza, Nena e Maro. Existem até agora mais de 100 artistas "Equal" a nível mundial.





A aplicação que permite que se partilhe a letra das músicas nas redes sociais, verificou que a música mais partilhada foi "Heat Waves" dos Glass Animals.





No que diz respeito a géneros musicais, o preferido dos portugueses é o pop. Mas o dance pop, o rap e o hip hop tuga também representam grande parte dos ouvintes portugueses.





O podcast "Extremamente Desagradável" de Joana Marques, da rubrica de humor "As Três da Manhã" com lugar na Rádio Renascença, liderou as preferências dos utilizadores portugueses.