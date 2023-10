"Investimento de 3 milhões comprova que estamos aqui para ficar", diz CEO da Altice Portugal

Leia Também Altice Portugal inaugura centro de redes internacionais. Investimento superou os 3 milhões

"Está tudo em aberto... é só uma questão de oferta e procura. Tudo em jogo, tudo em jogo. Mais a Torre Eiffel", terá dito o multimilionário, segundo transcrições não oficiais a que a agência de notícias teve acesso, numa reunião que decorreu em Londres, a 6 de setembro, e em que procurou tranquilizar os investidores quanto à montanha de dívida que ensombra o grupo de telecomunicações.





No total, são cerca de 60 mil milhões de dólares (56,7 mil milhões de euros ao câmbio atual).

Numa altura em que o futuro do grupo Altice está sob forte escrutínio, Ana Figueiredo, CEO da operadora em Portugal, afirmou que o investimento de 3 milhões que a empresa fez no centro de redes internacionais, esta quarta-feira inaugurado , "comprova que a empresa está aqui para ficar"."Hoje estamos aqui para celebrar este centro. Acho que um investimento de 3 milhões comprova que estamos aqui para ficar", afirmou Ana Figueiredo, quando questionada pelos jornalistas sobre se o grupo Altice está a vender ativos, como a Meo."Temos uma operação em Portugal de que muito nos orgulhamos", acrescentou, perante o ministro das Infraestruturas, João Galamba.As palavras de Ana Figueiredo agradaram ao ministro que tutela as telecomunicações, que disse ficar "satisfeito com o empenho e a manutenção do compromisso de várias empresas e, em particular, da Altice" com o país.As declarações da presidente-executiva da dona da Meo surgem no mesmo dia em que a Bloomberg avançou que Patrick Drahi, acionista maioritário do grupo Altice, garantiu, perante mais de 200 investidores em dívida, estar disponível para vender todas as partes do grupo.