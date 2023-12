Sindicato diz que proposta da Altice “deixa trabalhadores com perda de poder de compra”

O Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice (STPT) sustenta que a proposta para a negociação de um acordo de empresa "deixa todos os trabalhadores com perda de poder de compra".





Em comunicado, após a terceira reunião realizada a 30 de novembro, o STPT diz que quanto às promoções e progressões "ficou claro que a maioria dos Trabalhadores não teve qualquer movimento de evolução profissional nos últimos dez anos".





Explica o comunicado que a comissão executiva sustentou que tendo em conta os aumentos negociados para 2023 e propostos para 2024, com o aumento do salário mais baixo para 850 euros, do subsídio de refeição em 0,68 euros por dia e um aumento salarial de 1,5%, acrescidos à compensação extraordinária paga em 2023 "seria possível compensar o efeito da inflação de 12,6% para 2022 e 2023", conclusão que o sindicato rebate.





Por um lado porque a "compensação extraordinária" se referia a 2022, "ainda que apenas tenha sido paga em 2023, e "não foi incorporada nos salários dos trabalhadores".





Mesmo considerando a compensação, os trabalhadores com salários mais baixos "veriam os seus rendimentos aumentados em 10,3% (no efeito combinado para 2023 e 2024), perdendo 2,3%" face a uma inflação agregada que o sindicato estima em 12,6%.





As contas do STPT apontam "para um aumento combinado de 5,5% para os trabalhadores que ganham cerca de 1500 euros mês, perdendo estes trabalhadores -7,1% face à inflação agregada de 12,6%".





"Ainda que partindo de posições bastante distantes, o STPT mantém a confiança no processo negocial e mantém o posicionamento de seriedade e de procura de soluções com que sempre tem pautado a sua atuação", lê-se no comunicado.



Receitas sobem 9,1%



Num período marcado pela Operação Picoas, que revelou um alegado esquema financeiro em torno da Altice, a Altice Portugal revelou que as receitas subiram 9,1% no terceiro trimestre, para 742 milhões de euros.



Os resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentaram 20,3% em termos homólogos, para 281 milhões.