Receitas da Altice Portugal sobem 9,1% para 742 milhões no terceiro trimestre

A Altice Portugal faturou 742 milhões de euros entre julho e setembro, divulgou esta terça-feira a operadora, que é liderada por Ana Figueiredo (na foto). Face ao mesmo período do ano anterior, as receitas da operação em Portugal subiram 9,1%.



Já os resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) atingiram os 281 milhões, mais 20,3% face ao terceiro trimestre do ano passado, "alavancado no crescimento sustentado da base de clientes, incremento do ARPU [receita média por cliente], diversificação do portefólio e na contínua disciplina dos custos operacionais".



A empresa viu, assim, as receitas subirem num período que ficou marcado pela Operação Picoas, que revelou um alegado esquema financeiro em torno da Altice, detentora da antiga PT, e em que Patrick Drahi, acionista maioritário do grupo, está, segundo a Bloomberg, a pedir propostas por ativos, incluindo a Meo.



Para este resultado contribuiu a performance operacional, que "manteve a sua trajetória positiva, o que se traduziu na continuada aquisição de clientes, conjugada com níveis históricos de desligamentos, o que permitiu aumentar a base dos serviços fixos em 4,7% nos últimos 12 meses", justifica a operadora na comunicação ao mercado. Isto significa que a operadora não só captou novos clientes, como registou um número baixo de perda de clientes.



No acumulado dos nove meses do ano, a faturação foi de 2.159 milhões, valor que representa um aumento de 11,6% face aos 1.934,7 milhões registados no mesmo período do ano anterior. O EBITDA aumentou 13,5% para 781 milhões.



Já o valor do investimento desceu no terceiro trimestre, mas aumentou de janeiro a setembro, quando comparado com os períodos homólogos.



"O investimento ascendeu a 110 milhões de euros no terceiro trimestre, reafirmando-se a aposta continuada na transformação das infraestruturas, em elevados standards de qualidade de serviços, na inovação e no investimento em Portugal", refere a operadora. Em 2022, o investimento foi de 114,4 milhões entre julho e setembro.



No acumulado dos primeiros nove meses do ano, a dona da Meo investiu 341 milhões, valor que compara com 339,7 milhões no mesmo período do ano anterior.



À semelhança dos trimestre anteriores, a empresa não divulgou os resultados líquidos.



A operadora diz que a cobertura 5G da Meo abrange 95,6% da população portuguesa e a fibra ótica chega a 6,3 milhões de lares e empresas.



Segmentos de serviços empresariais dão maior contributo



As receitas do segmento de serviços empresariais fixaram-se em 401 milhões no terceiro trimestre, tendo representando a maior fatia do total. O valor equivale a um crescimento de 14,4% face ao mesmo período do ano anterior, "impulsionada pela convergência de serviços telco e não-telco na base de clientes, pelo crescimento das novas linhas de negócio que respondem às tendências atuais de transformação digital, pela expansão para mercados adjacentes e pelo contínuo crescimento da Altice Labs decorrente da exportação de inovação tecnológica para o mercado internacional".





O negócio de desenho, construção e operação e manutenção de uma rede de fibra ótica na Alemanha sob a liderança da Geodesia Internacional, empresa do universo Altice, também contribuiu "para a performance positiva do segmento de serviços empresariais".





Já as receitas do segmento de consumo ascenderam aos 341 milhões entre julho e setembro. "A base de clientes únicos continuou a expandir-se e aumentou 1,1% face ao período homólogo", o que representa 18 mil adições líquidas em 12 meses, refere ainda a dona da Meo.