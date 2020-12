5G: Anacom conta arrancar ronda de licitações no máximo até início de janeiro

A Anacom conta arrancar com as rondas de licitação do 5G "no final deste mês ou logo no início do ano". A informação foi avançada por Cadete de Matos, presidente da Anacom, esta segunda-feira no final da sessão que sinalizou o final da migração da TDT em Portugal Continental.





Neste momento, o regulador está a avaliar as candidaturas apresentadas para o leilão do 5G. Um processo que "está a correr com toda a normalidade", garantiu.





Sobre a entrada de novos "players", como tem apelado, Cadete de Matos explicou que devido à obrigação de sigilo, a Anacom não pode fazer qualquer comentário sobre as candidaturas já apresentadas. Até ao momento, a Meo, Nos, Vodafone e Dense Air já confirmaram que entraram na corrida. Porém, a Nowo, comprada pela espanhola MásMóvil, continua em silêncio.





No que toca às providências cautelares interpostas nas últimas semanas pela Meo, Nos e Vodafone para tentar travar o leilão com as atuais regras definidas pela Anacom, Cadete de Matos referiu que "a Anacom tem acompanhado o processo com tranquilidade" e reforçou que o regulador "atua no estrito cumprimento da lei". Por essas razões, "estamos confiantes que o tribunal vai analisar tudo o que está em jogo", acrescentou.





Cadete de Matos falava em Alenquer no final da sessão que marcou a conclusão do processo de migração das frequências da Televisão Digital Terrestre (TDT) em Portugal Continental, necessárias para a implementação do 5G no país. Neste momento, a migração da rede da TDT está a decorrer nos Açores e deverá arrancar no inicio da próxima semana na Madeira, estando previsto que todo o processo fique concluído a 18 de dezembro.