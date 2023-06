A rede 5G da Nos já cobre todas as ilhas açorianas, divulgou esta sexta-feira a operadora liderada por Miguel Almeida.



"Este marco ficou completo com a instalação de um site 5G na ilha do Corvo, tendo a empresa duplicado o número das suas estações base no arquipélago, no último ano, através de um investimento de mais de 3 milhões de euros", refere a empresa num comunicado enviado às redações.





A Nos afirma que a cobertura 5G da operadora engloba agora "cerca de 96% da população dos Açores", com o serviço disponível nos 19 concelhos que compõem o arquipélago. "A cobertura final da população está prevista para breve, com a conclusão do plano de implementação desta rede móvel na região", detalha.A operadora diz ainda que ao longo das mais de três décadas na região, onde tem quatro centros de dados, já investiu mais de 83 milhões de euros.



"O 5G abre um mundo de possibilidades à população açoriana, rumo a uma sociedade mais digital, mais sustentável e com maior desenvolvimento económico", afirma Manuel Ramalho Eanes, administrador da Nos, na mesma nota.





"Isto representa uma enorme oportunidade para a região e um marco incrível para a Nos, sendo um ótimo espelho da nossa evolução aqui, que nos permitiu, por exemplo, duplicar o número de clientes nos últimos cinco anos", acrescenta Camilo Moniz, diretor-geral da Nos Açores.



O último relatório da Anacom relativo ao número de estações de base 5G instaladas nas regiões autónomas, Açores e Madeira, divulgado em maio deste ano, indica que existiam 65 freguesias nas ilhas sem qualquer estação 5G instalada no primeiro trimestre deste ano.