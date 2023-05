Número de estações 5G aumentou 20% até março. Vodafone com maior crescimento

O número de novas estações 5G cresceu 20% entre janeiro e março deste ano, abaixo da subida de 35% registada no último trimestre do ano passado e após um aumento de 48% entre julho e setembro de 2022, revela a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) esta segunda-feira.





Ao todo houve um acréscimo de 1150 novas estações. Já o número de freguesias em que existem estações 5G cresceu 12%.





Até ao momento, a Nos mantém-se como o operador que instalou mais estações de base. Porém, face ao trimestre anterior, foi a Vodafone que instalou mais estações (36%), seguida da Nos (13%) e da Meo (10%).









No total de estações já instaladas, a maior parte do bolo pertence à Nos, com um total de 3377 estações (48%), seguindo-se a Vodafone com 2451 estações (35%) e a Meo com 1164 estações (17%).





Apesar desta evolução, caso se considere o número total de estações existentes (2G, 3G, 4G e 5G), e tendo em conta cada tecnologia separadamente, observa-se que a Vodafone continua a ser o operador com maior número de estações, com um total de 16 536 estações (35%).



A Nos deixa de ser o operador com menor número de estações, passando a ter 16.326 estações (34%). A MEO, no final deste 1º trimestre de 2023, tinha 15.015 estações instaladas (31%).





A Anacom revela ainda que dos 308 concelhos que constituem o território nacional, há apenas três que não se encontram ainda servidos com qualquer estação associada à tecnologia 5G: Pedrogão Grande, Vila Viçosa e o Corvo, nos Açores.





Em termos de dispersão territorial das estações de base 5G, por concelhos, a Meo é o operador que apresenta estações de base 5G num maior número de municípios, 293, seguindo-se a Nos com a presença em 267 municípios e a Vodafone em 241 municípios.





Dos 305 concelhos onde existem estações associadas à tecnologia 5G, 227 concelhos dispõem de estações de base instaladas por três operadores (Meo, Nos e Vodafone). Em relação ao trimestre passado são mais 53 concelhos que contam com a presença de todos os operadores com estações 5G instaladas.





Com este aumento, o número de concelhos que dispõem de estações de base instaladas por dois operadores desce para 42, menos 36 em relação ao trimestre anterior, e reduz-se para 36 o número de concelhos que apenas dispõem de estações de base instaladas por um único operador, menos 14 se comparado com o último trimestre de 2022. "Observa-se, assim, um aumento da representatividade dos três operadores ao nível dos concelhos", considera a Anacom.





Do número total de estações 5G, a maioria das infraestruturas (63%) localiza-se em áreas predominantemente urbanas. Cerca de 15% estão instaladas em áreas mediamente urbanas e 22% em áreas predominantemente rurais.