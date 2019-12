AG da Pharol adiada para 8 de janeiro por falta de quórum

A assembleia geral extraordinária da Pharol foi adiada devido à falta de quórum. A próxima reunião foi agendada para dia 8 de janeiro de 2020, sabe o Negócios.





A antiga PT tinha convocado os seus acionistas para uma reunião esta quarta-feira, 18 de dezembro, que tinha apenas dois pontos na ordem de trabalhos e ambos relacionados com a destituição de administradores.





O primeiro ponto era para "deliberar sobre a redução dos números mínimo e máximo de membros do Conselho de Administração da Sociedade", que passará a ser "composto por um mínimo de três e um máximo de sete membros".





Caso fosse aprovada, se seguida os acionistas iriam "deliberar sobre a destituição, com efeitos imediatos, de Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure, de Jorge Augusto Santiago das Neves e de Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond, de membros do Conselho de Administração da Sociedade".





A convocatória da Pharol foi feita a 21 de novembro. Mas, duas semanas depois, o administrador não executivo Nelson Tanure anunciou que tinha renunciado ao cargo no conselho de administração da empresa liderada por Palha da Silva. Ou seja, antecipou-se à AG que estava marcada para esta quarta-feira.





Além da saída do empresário brasileiro do "board" da Pharol, no mesmo dia foi comunicado que a High Bridge Unipessoal, tinha deixado de deter qualquer participação no capital social da Pharol desde 5 de dezembro.





Nelson Tanure é dado como o dono da High Bridge, empresa que chegou a controlar 10% do capital da Pharol, mas entrou em incumprimento com o BCP e tem vindo a reduzir a sua posição desde que o banco liderado por Miguel Maya anunciou a 12 de agosto que tinha passado a deter 9,99% dos direitos de voto da Pharol.