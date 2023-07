Alexandre Fonseca diz ser “alheio” à Operação Picoas e exige “clarificação dos factos”

Alexandre Fonseca garante ser "alheio" às suspeitas da Operação Picoas, tendo decidido suspender funções apenas para proteger o Grupo Altice e todas as suas marcas. Numa publicação no Linkedin, o antigo presidente executivo da Altice Portugal explica porque decidiu abandonar todos os cargos e, citando Martin Luther King, garante que vai lutar pela clarificação dos factos.





Esta é a primeira reação pública do gestor após ter sido noticiado que tinha suspendido funções da Altice no âmbito da investigação Operação Picoas que suspeita de transações alegadamente ilegais de Armando Pereira e do seu amigo de longa data Hernâni Vaz Antunes, que decorrem no mandato de Alexandre Fonseca enquanto presidente executivo.



Na publicação na sua página do Linkedin, o gestor começa por explicar que no âmbito das recentes notícias veiculadas sobre o Grupo Altice, decidiu acionar a suspensão das suas funções de Co-CEO do Grupo, bem como de chairman de diferentes operações em várias geografias. "Nunca abdiquei, nem abdicarei, de enfrentar as adversidades com objetividade e firmeza necessárias, pois acredito que só assim faz sentido", acrescenta.





"Com esta decisão pretendo de forma inequívoca proteger o Grupo Altice e todas as suas marcas em todas as geografias mundiais de um processo que é público onde, aparentemente, são indiciados atos a investigar ocorridos no período em que exerci as funções de presidente executivo da Altice Portugal", defendeu. E acrescenta que "o atual contexto exige respostas firmes e concretas pelo que, não hesitei em enfrentar o atual momento com a elevada responsabilidade que ele exige".





Alexandre Fonseca defende que "esta atitude visa contribuir para o cabal esclarecimento da verdade, através da minha disponibilidade total para que, o mais rapidamente possível, a mesma seja devidamente apurada e reposta".



O gestor conta ainda que o Grupo Altice "aceitou e valorizou" a decisão de suspender as suas funções, uma vez que todos entendem que "auxilia a salvaguarda da prossecução da atividade empresarial da Altice e promove a defesa dos princípios da transparência, da verdade e da colaboração no apuramento dos factos".





"Quero reiterar que, por ser completamente alheio ao que tem vindo a ser publicamente veiculado no âmbito do processo em curso, irei exigir a clarificação de todos os factos e, assim, proteger a minha integridade, bom nome e o meu currículo publicamente reconhecido e valorizado", adianta.





E termina citando Martin Luther King: "A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo o lugar". "Reitero que não abdicarei de dar o meu total contributo e fazer a minha parte, pois, tenho muito orgulho no que construí e desenvolvi na minha vida pessoal, familiar e profissional, nomeadamente, em Portugal e no Grupo Altice".



O Ministério Público abriu uma investigação a alegados esquemas empresariais de Armando Pereira e Hernâni, que terão lesado a Altice e o estado em milhões de euros.





A compra do antigo Edifício Sapo, na Avenida Fontes Pereira de Melo, em Picoas (Lisboa), é uma dos vários negócios que está sob suspeita nesta investigação. A Altice Portugal já anunciou a abertura de uma investigação interna a estas transações que ocorreram durante o mandato do anterior presidente executivo, Alexandre Fonseca, que suspendeu funções na empresa.