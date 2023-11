Altice França vende 70% do negócio dos centros de dados por 535 milhões

A Altice França chegou a acordo para vender 70% do negócio dos centros de dados ao Morgan Stanley por 535 milhões, comunicou esta terça-feira a operadora.



Em causa estão 257 centros de dados e espaços atualmente ocupados pela SFR, que passarão para uma nova empresa, a UltraEdge, que será controlada pelo Morgan Stanley Infrastructures Partners.



No total, incluindo dívida, a avaliação da UltraEdge será de 764 milhões de euros, revelou a operadora francesa.



"A UltraEdge será o primeiro operador de centro de dados independente em França", refere a empresa, na mesma nota.



A Altice França dá também conta de um acordo entre a SFR e a UltraEdge, que deverá "gerar aproximadamente 175 milhões de proveitos adicionais para a SFR dentro dos próximos sete anos".



O negócio deverá ficar concluído na primeira metade do próximo ano.



A venda, que tem ainda de receber "luz verde" das entidades reguladoras, acontece numa altura em que Patrick Drahi, acionista maioritário do grupo, procura formas de reduzir a dívida.



A notícia de que Drahi procurava vender ativos em França (e também em Portugal) é avançada há vários meses, tendo a própria gestão da empresa admitido disponibilidade para o fazer na primeira "conference call" com os atuais e potenciais investidores em dívida depois de conhecida a Operação Picoas.