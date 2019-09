Altice avisa Anacom que não é possível executar calendário de migração da TDT

A Altice Portugal garante que não é possível executar o calendário de migração da Televisão Digital Terrestre (TDT). O aviso foi deixado ao regulador (Anacom) na pronuncia oficial da empresa sobre o sentido provável de decisão relativo à libertação da faixa dos 700 Mhz, a que o Negócios teve acesso.





Esta frequência é utilizada atualmente para a transmissão do sinal da TDT mas terá que libertada para a implementação do 5G em Portugal. Esse sentido, o regulador anunciou a 22 de agosto que tinha definido o calendário para a libertação desta faixa. "No quarto trimestre deste ano, mais concretamente na segunda quinzena de novembro, está prevista a realização de um teste piloto", informa na altura a Anacom. Depois, a partir de janeiro, e até junho de 2020 - prazo estabelecido por Bruxelas para a implementação do 5G em pelo menos uma cidade -, será concluída a libertação desta frequência.