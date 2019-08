Migração da rede TDT para dar espaço ao 5G arranca em novembro

A Anacom já definiu o calendário para a libertação da faixa dos 700 MHz, que é utilizada atualmente para a transmissão do sinal da TDT mas terá que libertada para a implementação do 5G em Portugal.





Em comunicado, a entidade liderada por Cadete de Matos informa que esta alteração, que terá de ser implementada pela Meo uma vez que é a responsável pelo sinal da TDT, será feita de forma gradual. "No quarto trimestre deste ano, mais concretamente na segunda quinzena de novembro, está prevista a realização de um teste piloto", informa a Anacom.





Depois, a partir de janeiro, e até junho de 2020 - prazo estabelecido por Bruxelas para a implementação do 5G -, será concluída a libertação desta frequência.





"As alterações da rede de TDT serão feitas de forma gradual, num processo que demorará cerca de seis meses e que terá início em janeiro, na zona sul do país", lê-se no comunicado.





Esta proposta de decisão da Anacom vai ser agora submetida a consulta pública durante 20 dias úteis.





Recentemente, o presidente da Altice Portugal, Alexandre Fonseca tinha alertado para a necessidade do regulador avançar com o calendário para libertação do espetro da TDT.