Patrick Drahi aumenta participação na BT para 18%. Governo britânico deixa avisos

Patrick Drahi, o acionista principal e fundador da Altice, "engordou" a participação que detém na inglesa BT (British Telecom). Drahi é agora dono de uma participação de 18% do grupo de telecomunicações, depois de em junho ter passado a controlar 12,1% da companhia, numa operação que movimentou 2,34 mil milhões de euros. E, desde essa altura, Drahi tem enfrentado restrições ao aumento da participação, que terminaram na semana passada.O multimilionário da Altice, a dona da Meo, afirmou, na altura, que apoiava a administração da companhia inglesa e afastou a hipótese de estar interessado em controlar a BT.Esta manhã, a BT emitiu um comunicado onde dá conta deste significativo aumento da participação de Patrick Drahi, frisando que "tanto o conselho de administração como a gestão da BT vão continuar a operar o negócio de acordo com os interesses dos acionistas". Na mesma nota, a empresa frisa que "continua focada na execução com sucesso da sua estratégia".Embora Drahi frise que não pretende controlar a BT, o Governo britânico já deixou alguns avisos ao mercado esta manhã. De acordo com um porta-voz do executivo de Boris Johnson, citado pela Reuters, a situação está "a ser monitorizada de forma atenta", sendo vincada a importância da infraestrutura de telecomunicações para o país."O Governo está comprometido a fazer avançar o país através da infraestrutura digital e não irá hesitar em agir se tal for necessário para proteger a nossa infraestrutura nacional de telecomunicações", indicou este porta-voz à agência.As ações da BT estão a reagir em baixa, nesta altura a tombar cerca de 7% para 1,62 libras.