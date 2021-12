Anacom dá luz verde à Meo para avançar com 5G

O regulador das comunicações aprovou esta quarta-feira a decisão relativa à emissão do título dos direitos de utilização de frequências (DUF) atribuídos à Meo, a empresa do grupo Altice.

Na semana passada, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) anunciou o projeto de decisão relativa à emissão do título dos DUF à Meo, após a operadora ter feito o pagamento dos valores pelas faixas de espectro licitadas no âmbito do leilão do 5G.

"Assim se conclui, para esta empresa, o processo do leilão e atribuição das frequências (com exceção do que se refere à faixa dos 900 MHz, que será objeto de decisão autónoma)", explica a Anacom através desta nota. Assim, "a partir de agora, esta empresa pode dar início à exploração comercial das frequências atribuídas."

Findo este passo e atribuídos os DUF à Meo, a Anacom conclui desta forma a "a emissão dos títulos dos direitos de utilização de frequências resultantes do Leilão 5G nas faixas dos 700 MHz, dos 1800, dos 2,1 GHz, dos 2,6 GHz e dos 3,6 GHz."

A Nos e a Vodafone já avançaram com a operação comercial do 5G em Portugal. Ambas as operadoras vão disponibilizar aos clientes a possibilidade de experimentar a tecnologia 5G até janeiro, desde que tenham um equipamento compatível com esta rede.

Além destas duas operadoras, os DUF do leilão 5G foram atribuídos à Dense Air, Dixarobil Telecom, à Meo e à Nowo Communications.