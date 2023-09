Anacom lança ferramenta para saber em tempo real cobertura de rede

A Anacom lançou esta segunda-feira uma nova ferramenta, a plataforma geoespacial, que permite aos utilizadores saber em tempo real a cobertura de redes de comunicações de todos os operadores.A ferramenta dá a possibilidade aos cidadãos de saber "onde existe cobertura de rede e aferir a qualidade da mesma, quer se trate de rede fixa, móvel ou de satélite".Trata-se de uma "plataforma inovadora" e "desafiante", que "dá resposta a um conjunto de ambições e metas estabelecidas pelo Governo", afirmou o presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), João Cadete de Matos, na conferência de imprensa de apresentação desta nova plataforma, que contou com a presença da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e de outros membros do Governo.

"Portugal é um dos primeiros paises europeus, se não o primeiro, a ter uma plataforma tão completa e inovadora como esta", acrescentou, detalhando que esta vai não só beneficiar "quem tem de tomar decisões", mas também os consumidores.



A falta de cobertura de fibra ótica em várias zonas do país, as chamadas "zonas brancas", foi "um impulso decisivo para o lançamento desta plataforma", assegurou Cadete de Matos. "Com esta plataforma ninguém pode ignorar as situações que existem e que importam ser corrigidas", afirmou, defendendo que estão criadas as condições para que todos tomem as decisões a que estão obrigados.



Esta era aliás uma das exigências da Comissão Europeia para disponibilizar financiamento para a cobertura destas zonas.



O montante de financiamento público a atribuir ao adjudicatário "será determinado nos termos que venham a ser definidos na decisão de aprovação das candidaturas a fundos europeus e nacionais, nomeadamente o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)", tal como divulgou o Governo em outubro do ano passado.

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, reforçou que a plataforma hoje apresentada "é fundamental para a coesão territorial do país". "Enquanto ministra é confrangedor e doloroso ver que somos um país assimétrico, a falta de conetividade digital põe em causa todas as medidas que possamos adotar. Podemos criar incentivos, mas há algo que falha que é não termos as comunicações que são absolutamente essenciais", lamentou.A responsável pela pasta da Coesão Territorial disse ainda que o Ministério que tutela tem assegurado resposta a todas as perguntas que Bruxelas tem feito "para permitir que até ao final do ano o país possa lançar o concurso público para a fibra ótica".O Executivo vai disponibilizar 160,1 milhões de euros para levar redesde comunicações a todo o país.A plataforma geoespacial está disponível em geo.anacom.pt Notícia em atualização