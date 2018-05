Associação de lesados da PT alerta para proximidade do prazo para pedir indemnização

Associação de Lesados em Obrigações e Produtos Estruturados) a realizar na próxima terça-feira no Porto uma reunião com todos os lesados para se juntarem à solução que a associação tem estado a promover.

Em Junho terminará o prazo para serem feitos os pedidos de indemnização aos intermediários financeiros que venderam produtos estruturados da PT/Oi. A proximidade desse prazo leva a ALOPE (

De acordo com o comunicado da ALOPE, estão convocados "todos os detentores de produtos estruturados (CLN do Best, notes Deutsche bank e/ou outros) para uma sessão de esclarecimento que se realizará no dia 29 de Maio (3.ª feira) no Hotel HF Ipanema Porto, a ter inicio às 17 horas".



O objectivo é dar a conhecer "a estratégia judicial e extra-judicial a implementar a curto prazo, bem como esclarecer todos os presentes acerca dos possíveis cenários que poderão conduzir à recuperação dos investimentos", lê-se na mesma missiva.



A convocatória estende-se a todos os lesados, mesmo aqueles que não são associados da ALOPE, diz a associação.



É que "em meados de Junho perfazer dois anos desde o evento de crédito que, lamentavelmente, conduziu às nossas avultadas perdas", e ao abrigo do Código de Valores Mobiliários esse é o limite para se fazerem os pedidos de indemnização.