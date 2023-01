Aumentos dos preços dos pacotes da Vodafone podem ir de 3,60 a 7 euros por mês

140 canais, internet com 100 Mbps de velocidade, telefone fixo e um cartão de telemóvel com 2 gigabytes de dados móveis - vão ver um aumento mensal de 3,60 euros. O pacote que atualmente custa 51,90 euros passará a custar 55,50 a partir de março.Ao final de um ano, os subscritores deste pacote vão pagar mais 43,20 euros. Com uma fidelização de 12 meses, o mesmo pacote vai subir 4,36 euros por mês, passando a mensalidade de 61,90 para os 66,26 euros.

Já no caso dos clientes que tenham o pacote Fibra 4 Play, por exemplo, - 170 canais de televisão, internet com 500 Mbps de velocidade, telefone fixo e quatro cartões de telemóvel -, o valor vai passar dos atuais 99,90 euros para 106,90, o que se traduz numa subida de sete euros.Na passada semana, também a Altice Portugal divulgou a nova tabela de preços, com as comunicações para os clientes da operadora a poderem pesar mais de 80 euros num ano no orçamento das famílias. Só a Nos, que sobe os preços a partir de 1 de fevereiro, ainda não revelou a tabela de preços.O aumentos dos preços foi anunciado pelas três operadores em meados de janeiro, tendo todas elas passado ao lado da recomendação da Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom), que apelou a que não fossem feitos aumentos expressivos, tendo em conta o atual contexto económico.