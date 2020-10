CaixaBank BPI: Incerteza no 5G pode “desencorajar” novos players

A polémica e incerteza criada em torno das condições para o leilão de atribuição das licenças para o 5G pode "desencorajar" a entrada de novos players, segundo a análise do CaixaBank BPI.





Numa nota que o Negócios teve acesso, o banco de investimento comenta que as recentes reações do Governo e do regulador do setor (Anacom) sobre a temática não demonstram novas posições, isto apesar de o tema ter ganho novos contornos nas últimas semanas. Em causa está a queixa da Vodafone e da Nos a Bruxelas sobre alegados auxílios de Estado ilegais no projeto de regulamento para os leilões apresentado pela Anacom, bem como a ameaça da operadora liderada por Mário Vaz em não ir a concurso caso as regras não fossem alteradas.





Em reação a estas acusações, o presidente da entidade reguladora, Cadete de Matos, garantiu que na apresentação do regulamento final para o 5G, que está "por dias", "ficarão cabalmente esclarecidas todas as dúvidas" sobre eventuais ilegalidades. Já o novo secretário de Estado das Comunicações, Hugo Santos Mendes, alertou que leilão deve ter em conta impacto da pandemia. Os responsáveis falaram sobre a polémica que o 5G tem gerado na segunda-feira, no final da apresentação da nova plataforma tem.REDE, que permite ver a cobertura das redes móveis da Meo, Nos e Vodafone em todo o país.





Declarações que levam os analistas do CaixaBank BPI a considerar que o novo secretário de Estado parece ter posição mais "neutral" face ao seu antecessor, Souto de Miranda, que chegou a ameaçar ir para tribunal caso a Anacom não alterasse o projeto de regulamento.





Tendo em conta toda esta polémica, os analistas do banco de investimento consideram que a atual situação pode desencorajar o interesse de novos players em entrar no país ou, pelo menos, "enfraquecer" a sua posição financeira para outros investimentos comerciais a médio prazo.