Compensar operadores por exclusão da Huawei "não está em cima da mesa", diz Galamba

Comissão de Avaliação de Segurança





Apesar de haver ainda muitos detalhes por conhecer, com uma parte da informação em "grau reservado", uma das questões que rapidamente se levantou foi a de quem pagaria os custos de uma possível remoção de equipamentos de empresas como a Huawei, uma vez que os operadores de telecomunicações já começaram a desenvolver as redes. As palavras de Galamba, agora conhecidas, deixam claro que este encargo deverá ficar para os operadores, uma vez que o Estado não equaciona assegurar o pagamento.



O Negócios questionou os operadores de telecomunicações sobre as declarações do ministro das Infraestruturas, mas até à hora da publicação deste artigo não recebeu resposta.



A implementação da deliberação cabe à Anacom, que já assumiu ter pedido às empresas de telecomunicações planos de implementaçãoda decisão da Comissão de Avaliação de Segurança.

O Governo não prevê compensar os operadores pela possível exclusão da Huawei das redes nacionais 5G. A informação foi transmitida esta quarta-feira pelo ministro das Infraestruturas, João Galamba, que tutela o setor."Neste momento não está em cima da mesa", respondeu aos jornalistas, à margem de um evento da Altice Portugal, quando confrontado sobre se esta era uma hipótese. "Mas temos mantido um diálogo com os operadores e esse diálogo continua", acrescentou, sinalizando que as conversações prosseguem.Em causa está uma deliberação da, que atua no âmbito do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, conhecida no final de maio, que, entre outros pontos, classifica como de "alto risco"