Uso de tecnologia chinesa nos portos nacionais "é um risco", avisam os EUA

Nuctech a compra de um novo "scanner" para o Porto de Lisboa, por se tratar de uma empresa que fica ne esfera do regime de Xi Jinping.Segundo o jornal Público, a administração Biden enviou a Portugal uma emissária para alertar contra a empresa chinesa , que representa "um risco à segurança nacional".

Leia Também Huawei Portugal avança para tribunal contra exclusão do 5G

"Sabemos que o Governo português abriu concurso sobretudo assente no preço, e o Governo dos EUA está muito preocupado com empresas como a Nuctech. Levanta o mesmo tipo de questões que vimos no tema do 5G e a presença de empresas de controlo estatal da República Popular da China em infraestruturas críticas tanto em Portugal como no resto do mundo", afirmou Sarah Morgenthau, a representante especial da administração dos EUA para o comércio e negócios, ao Público.Nas telecomunicações, Portugal travou a entrada da chinesa Huawei no 5G.