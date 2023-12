Contrato para construção do novo anel-CAM enviado para o Tribunal de Contas ainda esta semana

o concurso público para instalação de redes em zonas brancas, que decorreu em Belmonte.

O contrato para a construção dos novos cabos submarinos que vão ligar o Continente à Madeira e aos Açores seguirá ainda esta semana para o Tribunal de Contas. A informação foi divulgada esta terça-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, durante o anúncio d

"Ainda esta semana, seguirá para o Tribunal de Contas o contrato para a construção do anel de fibra ótica entre o Continente, a região autónoma dos Açores e da Madeira, para que todo o país na sua dimensão continental e atlântica esteja devidamente unido. É uma grande semana para o futuro de um Portugal digital", afirmou o primeiro-ministro.



Todos os processos de contratação pública têm de ser enviados para o Tribunal de Contas, sendo este um passo sem o qual a construção do novo cabo submarino não poderia avançar.



Os cabos submarinos que asseguram a ligação entre o Continente e arquipélagos ficam obsoletos em 2024, no caso de Portugal continental e Açores, e em 2025, no caso da ligação à Madeira. Já entre os Açores e a Madeira, a obsolência dos cabos está estimada ocorrer em 2028, tal como indicou o Executivo em novembro deste ano.



O novo anel-CAM terá um componente inteligente, que permitirá, entre outros, a deteção sísmica e e de atividade náutica submarina.