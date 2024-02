Credores da antiga PT podem ter de esperar mais 20 anos para reaver 18 milhões

De acordo com o advogado Ricardo Marques Candeias, que representa 200 credores portugueses da Oi, obrigacionistas da antiga Portugal Telecom (PT), a operadora de telecomunicações brasileira lançou um novo plano de recuperação judicial que poderáno valor de mais de 20 milhões de dólares (18,6 milhões de euros), avança o ECO esta sexta-feira.Estes credores esperavam começar a. Em causa, escreve o jornal online, estão os antigos obrigacionistas da PT e Portugal Telecom International Finance (atuais credores da Oi), que "em 2018 aderiram à modalidade de pagamento a 12 anos, aceitando um período de carência de seis anos e um corte de 50% do crédito para serem reembolsados em tranches ao longo de seis anos, a partir de agosto de 2024, com um juro de 6%".De acordo com o advogado,Neste momento faltam cerca de seis meses para o fim do período de carência, o que deveria acontecer em agosto de 2024.No entanto, depois de ter avançado em maio de 2023 para uma nova recuperação judicial - a segunda desde 2016, por causa de uma-, no início deste mês a Oi divulgou uma nova versão do plano de recuperação, com novas opções de reestruturação "muito desfavoráveis" para os credores, alerta o advogado, explicando que a nova versão do plano da Oi prevê três possíveis cenários em que os antigos obrigacionistas com créditos acima de 20 mil dólares, para evitarem novas perdas,, reembolsado "daqui a quatro anos e meio com juros capitalizados a 8,5%".