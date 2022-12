Recuperação judicial da brasileira Oi chega ao fim

qual a portuguesa Pharol (antiga PT SGPS) detém uma posição de 4,66%, chegou ao fim. O encerramento do processo foi decretado por um juiz da 7.ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na quarta-feira, e hoje enviado pela Pharol à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."A concessão da recuperação judicial representou um importante marco para a transformação das operações da Oi, em busca de sua sustentabilidade de longo prazo, por meio da implementação do seu Plano Estratégico", pode ler-se na nota enviada à CMVM.

A operadora brasileira destaca que a sentença de encerramento da recuperação judicial "atesta o cumprimento das obrigações assumidas perante os credores até à data do encerramento, conforme estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial e seu aditamento".No que diz respeito aos créditos ainda não quitados e créditos ilíquidos anteriores ao pedido da recuperação judicial, destaca a nota, "permanecem, na forma da Lei n. 11.101/05 e da Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial, sujeitos aos efeitos do PRJ e do Aditamento ao PRJ e permanecem como obrigações de pagamento do plano de acordo com os prazos, termos e condições estabelecidos nestes instrumentos".Segundo os meios de comunicação brasileiros, a decisão deverá ser publicada dentro de 20 dias, após ser comunicada à Anatel e ao Ministério Público. processo de recuperação judicial da Oi é o maior de sempre do Brasil , tendo a operadora chegado a ter uma dívida de 65 mil milhões de reais. A venda das duas unidades de negócios mais significativas, os ativos móveis e parte das infraestruturas de cobre e fibra, foram passos essenciais para a concretização do plano aprovado pelos credores.