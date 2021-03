CTT preparam pedido de aumento do preço do correio

Os CTT vão pedir à ANACOM um “aumento razoável” do preço do correio que compense “parcialmente” as perdas de 2020. A batalha mais difícil com o regulador, aponta o CEO, será a revisão dos critérios de qualidade.

