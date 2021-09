Drahi quer comprar operadora francesa de satélites Eutelsat

O acionista principal e fundador da Altice Europe, Patrick Drahi (na foto), está em conversações para comprar a empresa francesa de satélites Eutelsat, avançou a Reuters citando duas fontes próximas do processo.

A concretizar-se, o acordo verá um dos veículos de investimento de Drahi a assumir o controlo direto da operadora por satélite, cotada na bolsa de Paris.

De acordo com as mesmas fontes, Drahi está a trabalhar com bancos neste projeto e já terá abordado recentemente a Eutelsat, que tem um valor de mercado de 2,3 mil milhões de euros e na qual o investidor estatal Bpifrance detém uma participação de 20%.

Uma dessas fontes diz que a operadora francesa rejeitou a primeira abordagem do empresário franco-israelita Drahi por considerar que o preço da oferta era demasiado baixo, mas as conversações prosseguem.

Segundo a Bloomberg, que também cita fontes, a proposta inicial do magnata das telecomunicações Drahi – que, através da Altice, controla em Portugal a antiga PT Portugal (vulgo Meo) – era de de 12,10 euros por cada ação da Eutelsat.

Fundada em 1977, a Eutelsat registou nos últimos cinco anos uma queda das receitas e recentemente comprou 24% da rival britânica OneWeb por 550 milhões de dólares – o maior negócio do atual CEO, Rodolphe Belmer, desde que tomou posse em 2016.

A Altice prossegue assim nas compras, depois de em junho passado ter adquirido 12,1% do capital da British Telecom (BT) tornando-se o maior acionista da operadora de telecomunicações britânica.