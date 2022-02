Leia Também CEO da Vodafone atento a possíveis fusões em alguns mercados, incluindo Portugal

A operadora francesa Orange estará a negociar uma possível fusão entre a subsidiária espanhola e a rival MásMóvil, avança o jornal espanhol Expansión . De acordo com o jornal, que cita fontes não identificadas, esta possível operação faria com que a MásMóvil, a dona da Nowo, se consolidasse com a segunda maior operadora no mercado espanhol.O jornal indica que os planos de fusão contemplam a concessão de 50% da nova companhia à Orange e aos acionistas da MásMóvil - o KKR, Cinvin e Providence - os restantes 50%.A confirmar-se, a empresa resultante desta fusão entre a segunda e a quarta maior operadora de telecomunicações em Espanha poderia aproximar-se da dimensão da Telefónica e ainda ultrapassar a Vodafone.Os principais líderes de operadoras europeias têm vindo a público apelar à consolidação para reduzir a concorrência e aumentar a rentabilidade dos operadores, especialmente numa altura em que é necessário dinheiro para financiar a implementação das infraestruturas de 5G.Na semana passada, quando apresentou resultados, o CEO da Vodafone abordou o tema e garantiu estar atento a oportunidades nos mercados do Reino Unido, Espanha, Itália e também em Portugal. Nick Read defendeu que existem demasiadas empresas no segmento móvel no mercado europeu, o que, em última instância, levará a uma concorrência implacável e a margens de retorno baixas pouco sustentáveis.