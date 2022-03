Orange e MásMóvil em negociações exclusivas para criar 'joint-venture'

Leia Também Francesa Orange em negociações para fusão da operação espanhola com a MásMóvil

A Orange e a MásMóvil iniciaram um período de negociação exclusiva para combinar os seus negócios em Espanha mediante a criação de uma 'joint-venture' controlada em 50% entre as operadoras, anunciaram hoje em comunicado conjunto.A entidade resultante desta parceria teria uma avaliação de 19.600 milhões de euros (Orange Espanha 8.100 milhões de euros e a MásMóvil, que inclui a Euskaltel, 11.500 milhões de euros).A Orange e Lorca Jvco - entidade criada por Providence, Cinven e KKR, que comprou a MásMóvil e Euskaltel - teriam os mesmos direitos de voto na entidade combinada resultante, de acordo com o comunicado, apontando que a ideia não é consolidar esta 'joint-venture' nas suas contas.Espera-se que a transação seja firmada no segundo trimestre deste ano e concluída durante o segundo trimestre de 2023, uma vez obtidas as aprovações das autoridades administrativas, da concorrência e regulatórias.O acordo entre as partes contempla o direito a lançar uma Oferta Pública de Venda (OPV) mediante certas condições acordadas por ambas as partes e o direito da Orange em tomar o controlo e consolidar a entidade combinada resultante, no caso de uma OPV.A Orange não está obrigada nem a sair da entidade combinada nem a exercer essas opções, referem as fontes.As negociações iniciam-se num momento em que os operadores defendem, há vários meses, uma consolidação do setor das telecomunicações, não só em Espanha, mas também na Europa, dada a multiplicidade de atores e a concorrência de preços.As especulações em Espanha giravam em torno de uma possível integração entre a Vodafone e a Orange, refere a Efe.Com este acordo cria-se um segundo grande operador em Espanha, muito perto da Telefónica, cuja capitalização hoje foi de 22.500 milhões de euros. Até agora a Orage era a segunda empresa de telecomunicações em Espanha, com a Vodafone em terceiro.A MásMóvil está presente em Portugal através da Nowo, que concorreu ao leilão 5G, investindo 70,1 milhões de euros.