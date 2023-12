Horta Osório quer comprar todo o grupo e recuperar a marca e nome Portugal Telecom

Em cima da mesa estará uma oferta de mais de seis mil milhões de euros, um valor ligeiramente abaixo da avaliação que Patrick Drahi, acionista maioritário do grupo Altice, estará à procura, como explica o Negócios , na edição desta sexta-feira.

A proposta de António Horta Osório, que se aliou ao fundo norte-americano Warburg Pincus, numa oferta pela Altice Portugal quer ficar com toda a operação portuguesa e recuperar a marca e o nome da Portugal Telecom. A notícia foi adiantada esta sexta-feira pelo Expresso , que explica que o objetivo é recuperar a matriz portuguesa do operador.A Warburg Pincus quer ficar com o Data Center da Covilhã, que tem estado à venda e já contou com uma proposta de aquisição do fundo Horizon, de Sérgio Monteiro. O projeto, no âmbito da recuperação da marca Portugal Telecom, quer aprofundar a aposta na Altice Labs (antiga PT Inovação) tendo em vista o reforço das exportações da empresa portuguesa.O Expresso explica também que António Horta Osório é mais do que um consultor da Warburg Pincus, mas que fará sim parte do consórcio. A informação já havia sido adiantada na última quarta-feira por fontes conhecedoras do processo ao Financial Times, mas o antigo banqueiro mantém-se em silêncio.