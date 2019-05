Huawei passa Apple de novo no mercado mundial de smartphones

A Huawei ultrapassou a Apple para reivindicar o segundo lugar no mercado de "smartphones" no primeiro trimestre, aproximando-se da sua ambição declarada de tirar a Samsung do topo.





A gigante de redes chinesa, que está sob intensa pressão nomeadamente dos Estados Unidos por causa da utilização das redes da Huawei no 5G, aumentou as encomendas em 50% em relação ao ano anterior, estima a empresa de pesquisa IDC. Foi o único nome entre as quatro primeiras que conseguiu expandir os volumes num mercado global que caiu pelo sexto trimestre consecutivo.





A Huawei vem conquistando terreno frente a Apple e a Samsung com uma linha cada vez mais sofisticada de aparelhos, particularmente no mercado doméstico da China. A fabricante do iPhone projetou esta semana vendas trimestrais que superaram as estimativas dos analistas, sugerindo que a procura por iPhones estabilizou após um decepcionante período de férias.



A Samsung também teve um pico em comparação com o quarto trimestre, graças ao lançamento do S10 em fevereiro. A IDC acredita que a Huawei deve manter-se no segundo lugar no resto do ano de 2019.





"O mercado global de 'smartphones' continua a ser desafiado em quase todas as áreas, mas a Huawei conseguiu aumentar os embarques em 50%", disse Ryan Reith, da IDC. "Este novo ranking Samsung, Huawei e Apple é muito provável o que veremos ao final de 2019".







