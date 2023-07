Lucros dos CTT sobem 79% no semestre para 26 milhões

Os CTT alcançaram lucros de 26,1 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, um aumento de 79% face aos 14,6 milhões do período homólogo. Significa um resultado líquido por ação de 18 cêntimos (face aos 10 cêntimos de há um ano).Na comunicação à CMVM, a empresa indica ainda que o EBITDA (lucro operacional) cresceu 50,7%, para 80,1 milhões de euros.Já os rendimentos operacionais alcançaram os 480,4 milhões, uma subida de 7,6%. E os gastos operacionais recorrentes ficaram em 432 milhões, uma subida de 1%.O investimento teve uma redução de 5,6%, atingindo os 11,3 milhões de euros, enquanto o número de trabalhadores subiu 4,5%, para 13.385 — um acréscimo de 582 pessoas no espaço de um ano.Por segmentos, o tráfego de correio endereçado teve uma redução de 6,3%, para um total de 225 milhões de objetos. E a publicidade não endereçada caiu ainda mais — 34% — para 137,4 milhões.Os rendimentos operacionais de Correio e Outros chegaram aos 222,9 milhões de euros, uma descida de 7,7% que a empresa justifica com "a receita do projeto de venda de computadores das soluções empresariais" e com "a receita adicional do correio internacional de saída em fevereiro de 2022, devido à repetição das eleições legislativas no círculo da Europa".O número de pontos CTT caiu 0,7%, ficando em 2.364, dos quais 1.795 postos de correio (menos 16) e 1.795 lojas (menos uma).Já o banco CTT viu o número de contas à ordem aumentar 7,7% e os depósitos de clientes 6,2%, tendo mantido os mesmos 212 balcões.Última atualização às 17h59