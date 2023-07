Mário Vaz garante que Vodafone está comprometida com economia espanhola

Leia Também Vodafone contrata Morgan Stanley para explorar opções na unidade em Espanha



A Vodafone tem operação em Espanha há cerca de 28 anos, num investimento que, segundo Mário Vaz, supera os 60 mil milhões de euros. Mas os últimos anos deram um golpe no negócio, com a operadora a ver a quota de mercado escapar para concorrentes como a Telefonica e a Orange.





Numa altura em que o grupo Vodafone tem a unidade espanhola do negócio sob "revisão estratégica", o presidente da operadora de telecomunicações em Espanha, Mário Vaz, garantiu que a empresa está comprometida com a economia e a sociedade daquele país.O ex-presidente da Vodafone Portugal, que rumou ao país vizinho no início de abril, disse, numa conferência organizada pela DigitalEs , que a unidade de negócio espanhola é um operador relevante naquele mercado e não tem intenção de sair do país, noticia o CincoDías.As palavras de Mário Vaz surgem numa altura em que o grupo de telecomunicações britânico avalia o que fazer com a unidade em Espanha, tendo, segundo o espanhol Expansión,