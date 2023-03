Luís Lopes é o novo CEO da Vodafone Portugal. Mário Vaz ruma a Espanha

Leia Também Vodafone sobe preços até 7,8% a partir de 1 de março

A presidência executiva da Vodafone Portugal vai mudar de mãos a partir de 1 de abril. "O novo presidente executivo (CEO) da empresa será Luís Lopes", anunciou a operadora de telecomunicações numa nota enviada às redações.O atual CEO, Mário Vaz, passará a liderar a Vodafone Espanha, cessando assim as funções que mantinha na operação em Portugal desde 2012."Tendo feito parte desta empresa desde o primeiro dia da sua presença no mercado até 31 de março de 2023, não há lugar a despedidas ou a sentimentos de saudade. Esta empresa tornou-me na pessoa que sou hoje e determinou de forma irreversível a minha forma de liderança atual e futura", referiu Mário Vaz, numa mensagem interna a todos os colaboradores.

Já Luís Lopes diz sentir-se "honrado" pelo desafio proposto. "A liderança da Vodafone Portugal é um desafio que me deixa honrado e que me permite continuar a contribuir para o crescimento do Grupo Vodafone, desta feita no meu país, onde o legado dos meus antecessores fez desta operação uma das mais bem-sucedidas e admiradas do grupo. É com entusiasmo e orgulho que substituo o meu colega Mário Vaz, responsável por uma década de reconhecidos resultados na Vodafone Portugal", refere.



Na nota enviada às redações, a Vodafone refere que a liderança de Mário Vaz ficou marcada "pelo desafio de transformação de um operador móvel para um operador convergente".

O novo presidente-executivo assume a gestão da Vodafone Portugal aos 50 anos, depois de ter desempenhado várias funções no grupo desde que o integrou, em 2014. "Como SLT do Grupo, desempenhou várias funções: Director for Fixed and Convergence, Director Commercial Europe Cluster, onde se incorpora Portugal e, mais recentemente, foi nomeado Director for Fibre & Partnerships na Vodafone Alemanha", detalha a empresa.Antes de pertencer à equipa da Vodafone, passou pela McKinsey & Company, onde esteve durante 10 anos, pela Portugal Telecom e pela Nos, onde desempenhou o cargo de COO.Notícia atualizada às 12h19