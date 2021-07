Meo e Vodafone obrigadas a dar cobertura a mais 100 freguesias

A Vodafone e a Meo garantiram a renovação das licenças de quarta geração móvel (LTE) até 2033, mas têm de garantir a cobertura em mais freguesias de baixa densidade populacional.



De acordo com comunicado da Anacom, foi aprovado até 21 de abril de 2033 "dos direitos de utilização de frequências nas faixas dos 900 MHz e dos 1800 MHz" à Vodafone e à Meo, chegando essa renovação com "a imposição de obrigações adicionais de cobertura de 100 freguesias de baixa densidade populacional [ver caixa], nas quais estes prestadores terão de disponibilizar um serviço de banda larga móvel com um débito mínimo de 100 Mbps, que contemple, pelo menos, 90% da população".





Destas 100 freguesias, a Meo fica obrigada a dar cobertura em 56 e a Vodafone em 44 freguesias, explicando a Anacom que "a diferença de número prende-se com a quantidade de espectro atribuída a cada um destes operadores". As duas operadoras têm de chegar a acordo, até 30 de junho de 2022, sobre a distribuição das freguesias e comunicado à Anacom a decisão, que tem de homologar o acordo ou, na ausência, de decidir a distribuição por sorteio. A Vodafone a Meo têm um ano, a contar da homologação do acordo ou do resultado do sorteio, para concluir a cobertura das 100 freguesias.



Mas, "cada um dos operadores não pode escolher uma freguesia em que já tenha obrigações de cobertura específicas que decorrem do Leilão Multifaixa ou da renovação dos DUF relativos aos 2,1 GHz [terceira geração móvel]", no âmbito do qual "a Anacom impôs a cobertura adicional de 480 freguesias e de mais 588 freguesias", respetivamente.



Esta é a decisão final da Anacom sobre a renovação das licenças de quarta geração, depois de ter sido submetida a consulta pública.



A Anacom explica a decisão de aumentar as obrigações de cobertura já que, segundo diz em comunicado, "é um importante mecanismo para mitigar e suprimir deficiências identificadas ao nível das coberturas e da capacidade disponibilizada nas redes móveis, promovendo a coesão económica e social do território nacional".



Isto acontece numa altura em que ainda decorre o leilão para o 5G, iniciado em janeiro.









