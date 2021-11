Em entrevista ao Jornal Económico, o presidente do conselho de administração da Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom), considera que o mercado português das telecomunicações "é um mercado de oligopólio, com três empresas principais".Para este responsável, este mercado "apresenta problemas de concorrência e de contestabilidade, que não serão ultrapassáveis pelo livre funcionamento das forças do mercado".Relativamente ao leilão do 5G, terminado no fim de outubro, Cadete de Matos indica que cumpriu "claramente" os objetivos, salientando o passo "histórico em termos de criação das condições que contribuirão para o reforço da concorrência no setor das telecomunicações em Portugal".Na conferência de imprensa sobre o fim do leilão do 5G, o líder da Anacom já havia destacado este passo histórico , já que o leilão elevará o número de operadores móveis no segmento retalhista para cinco, através da presença da Nowo e a DixiRobil, do grupo Digi. Já no segmento grossista, destaca-se a entrada no mercado nacional da Dense Air.