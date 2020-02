Nos aumenta lucros para 143,5 milhões em 2019

Os lucros aumentaram 4,2% no ano passado, período em que o EBITDA e as receitas também registaram uma evolução positiva.

A Nos fechou o exercício de 2019 com um resultado líquido de 143,5 milhões de euros, um valor que representa um aumento de 4,2% face a 2018, com a operadora liderada por Miguel Almeida a beneficiar com a evolução positiva dos principais indicadores operacionais.

Segundo um comunicado, as receitas cresceram 1,5% para 1.599,2 milhões de euros e o EBITDA aumentou 2,7% para 641,1 milhões de euros. A margem EBITDA melhorou meio ponto percentual, ficando acima dos 40%.

A operadora salienta que as receitas aumentaram nas telecomunicações (+1,1%), "apesar do impacto menos positivo provocado pela redução das tarifas de terminação e pela diminuição de consumo de canais desportivos premium".

Nos cinemas as receitas aumentaram 6,5%, com a empresa a destacar a "forte recuperação no segundo e terceiro trimestre e um abrandamento no quarto trimestre". O número de bilhetes vendidos aumentou 4,3% face a 2018 e a receita por bilhete subiu 7,5% para 5,2 euros.

No que diz respeito ao número de clientes, aumentou em 142 mil no passado, para 9,7 milhões, com a Nos a aumentar o número de subscritores móveis em 1,7% (4,85 milhões) e de televisão paga (acesso fixo) em 2,4% (1,36 milhões). Mais de metade dos clientes de rede fixa da Nos tinha um serviço convergente (931 mil clientes). No segmento empresarial a Nos aumentou o número de serviços para 1,52 milhões.

O investimento (capex) da Nos no ano passado atingiu 374,4 milhões de euros e focou-se "sobretudo na expansão das suas redes de comunicação de nova geração fixa e móvel, criando condições para uma melhoria da qualidade do serviço prestado aos clientes". A cobertura da rede fixa estava no final do ano em 4,646 milhões de casas, mais 219 mil do que em 2018.

A Nos chegou ao final de 2019 com uma dívida financeira líquida de 1,094 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 4,9% face ao ano anterior e representa 1,9 vezes o EBITDA, um rácio que a empresa diz ser "conservador face às congéneres do setor".

Miguel Almeida diz em comunicado que em 2019 a empresa deu "passos importantes" no "processo de criação da nova Nos, em todas as suas frentes", e ao mesmo tempo manteve o "percurso de crescimento e melhoria de rentabilidade que iniciámos há 6 anos", em que "melhoramos face ao período anterior, tanto nos indicadores operacionais quanto nos financeiros".

Para 2020 o CEO da Nos promete "acelerar o ritmo de transformação interna", apesar da "injustificada e desadequada hostilidade regulatória".