Nos fecha acordo com Cellnex após parecer da Autoridade da Concorrência

O acordo com a espanhola Cellnex - empresa de infraestruturas de telecomunicações - inclui ainda um conjunto de sites móveis a serem transferidos até 2026, "representando o fortalecimento da parceria estratégica de longo prazo estabelecida com a Cellnex em 2020", indica ainda o comunicado.

Na sequência da decisão de não oposição por parte da Autoridade da Concorrência, a Nos anunciou esta quinta-feira a execução do contrato, anunciado em abril de 2022, com a Cellnex. A informação foi comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), pela empresa liderada por Miguel Almeida."A concretização do referido acordo compreendeu a venda de 300 sites móveis, podendo ascender a um perímetro total de até 350 sites móveis [rooftops], representando um pagamento de 163 milhões de euros", pode ler-se no comunicado.De acordo com a Nos, 118 milhões de euros foram recebidos a 30 de setembro do presente ano e os restantes 45 milhões esta quinta-feira. Este pagamento é adicional aos 375 milhões recebidos em 2020 pela venda da Nos Towering."O impacto esperado, após impostos, no 'cash flow' operacional da Nos, após 2026, resultante da venda da Nos Towering em 2020 e da transação agora executada é de 25 milhões de euros",