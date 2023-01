Bruxelas adjudica à Cellnex seis projetos para melhorar infraestruturas de suporte ao 5G

empresa de infraestruturas de telecomunicações, vai contribuir para o desenvolvimento de infraestruturas 5G na Europa. Segundo divulgou esta terça-feira a empresa, a Comissão Europeia adjudicou à empresa espanhola seis projetos para a implementação de infraestruturas de suporte ao 5G em corredores transfonteiriços.

"As obras de adaptação necessárias à implementação das infraestruturas abrangem dois corredores rodoviários que ligam Espanha a França (Barcelona - Montpellier/Toulouse e Bilbao - Bordéus) e dois corredores que ligam Espanha a Portugal (Salamanca - Porto - Vigo e Mérida - Évora)", refere a empresa em comunicado.





Já os dois estudos "incidem sobre a ligação de Itália e Áustria e o projecto EUMOB com Abertis", que se dedica à mobilidade conectada e automatizada, acrescenta a Cellnex.No total, os seis projetos representam um investimento total de 24 milhões de euros, sendo que 50% serão financiados pela Comissão Europeia e os restantes pela empresa de infraestruturas de telecomunicações. "Estes projectos terão início em janeiro de 2023 e a sua conclusão encontra-se prevista para dezembro de 2025". detalha ainda a empresa, que em Portugal é liderada por Nuno Carvalhosa.Estes projetos, que fazem parte do programa Connecting Europe Facility de Bruxelas, são mais um passo no objetivo da Comissão Europeia de "promover a conectivifade de alta qualidade e ininterrupta para serviços de segurança rodoviária, e fornecer serviços de conectividade aos utilizadores de veículos de passageiros ao longo destes corredores".Para tal, a Cellnex implementará 34 novos sites de telecomunicações, "nos quais se prevê a colaboração com os operadores móveis numa lógica neutra de acolhimento".