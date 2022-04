Nos vai vender até 350 sites da sua rede móvel à Cellnex por 155 milhões

Leia Também Nos já recebeu 375 milhões pela venda de torres à Cellnex

A Nos celebrou um acordo com a espanhola Cellnex para a venda de "um portefólio adicional de até 350 sites móveis (torres e rooftops)" por um valor que rondará os 155 milhões de euros, informou esta quinta-feira a operadora liderada por Miguel Almeida em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O acordo, refere a empresa, prevê que a Nos continue a "utilizar os sites para instalar as suas infraestruturas ativas de rede", sendo que "esta alienação enquadra-se na parceria de longo prazo estabelecida em 2020", quando a Nos alienou a totalidade da Nos Towering por um montante que podia ascender a 550 milhões de euros . A Nos já recebeu 375 milhões em setembro de 2020."O impacto esperado, após impostos, no cash-flow operacional pro-forma da Nos, a partir de 2026, resultante da venda da Nos Towering e da transação agora anunciada, é de, aproximadamente, 25 milhões de euros", detalha a operadora."Esta transação contribui para a consolidação da estratégia da Nos, permitindo um reforço do investimento para o desenvolvimento da nossa rede móvel e da tecnologia 5G. A Nos está comprometida em liderar a nova geração de comunicações móveis e a transformação digital de Portugal, contribuindo decisivamente para o aumento da competitividade e para a materailização da sociedade da informação", defende Miguel Almeida, CEO da Nos, citado no documento.A empresa assinala que este acordo "inclui ainda um conjunto adicional de sites móveis a serem transferidos até 2026, garantindo, desta forma, as necessidades atuais e futuras da Nos em termos de infraestrutura móvel passiva".A concretização do referido acordo depende ainda da "luz verde" por parte da Autoridade da Concorrência.