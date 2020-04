Nos vende torres à espanhola Cellnex por 550 milhões

A Nos anunciou, esta terça-feira, 14 de abril, um acordo com a Cellnex para venda à empresa espanhola da totalidade da Nos Towering, através da qual detinha cerca de 2000 torres de telecomunicações, num negócio que pode gerar à empresa portuguesa um encaixe de 550 milhões de euros em seis anos. A Nos vai manter a utilização destas torres, agora controladas pela Cellnex, durante 15 anos.





No âmbito do negócio, anunciado em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Miguel Almeida realiza um encaixe imediato de 375 milhões de euros, que resulta do pagamento inicial realizado pela Cellnex. Será feito, ainda, um "investimento de expansão de cerca de 175 milhões de euros" no alargamento do perímetro das torres de telecomunicações, ao longo dos próximos seis anos. O encaixe total para a Nos ascende, assim, a 550 milhões.