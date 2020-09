Nos já recebeu 375 milhões pela venda de torres à Cellnex

A Nos anunciou esta quarta-feira que foi hoje definitivamente executado o acordo anunciado em abril para a venda da empresa que detém cerca de 2000 torres de telecomunicações à Cellnex, pelo que já recebeu o pagamento inicial da operação, no valor de 375 milhões de euros.

A operação anunciada em abril tem um valor de 550 milhões de euros mediante a transferência para a companhia espanhola da Nos Towering, empresa que tem cerca de 2000 sites (torres e rooftops) e um "acordo de longa duração que concerne a prestação, por parte da Cellnex, de serviços de hosting da rede ativa da Nos nas infraestruturas passivas adquiridas, incluindo um aumento de perímetro de até 400 sites adicionais".

Leia Também Nos vende torres à espanhola Cellnex por 550 milhões

"O valor potencial total da transação poderá ascender a 550 milhões de euros em 6 anos, sendo que foi recebido já, nesta data, o pagamento inicial de cerca de 375 milhões de euros referente à venda da NOS Towering S.A", refere o comunicado emitido pela Nos na CMVM.

Com esta aquisição, a Cellnex aumenta o investimento total em Portugal para 1.175 milhões de euros, tendo em abril admitido que poderá chegar aos 1.350 milhões. Em janeiro deste ano a companhia espanhola comrou a totalidade da OMTEL, operador português de torres de telecomunicações da Meo, por 800 milhões de euros.

A Nos reforça no comunicado de hoje que o acordo com a Cellnex permite a companhia "continuar a otimizar e expandir a sua rede móvel de última geração, reforçando simultaneamente a sua capacidade de investimento na criação do valor de longo prazo para a empresa".