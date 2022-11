Número de estações 5G cresceu 48% no terceiro trimestre. Nos continua à frente

O número de estações 5G em Portugal cresceu 48% no terceiro trimestre para um total de 4.317, divulgou esta quarta-feira a Autoridade Nacional de Comunicações. Já o número de concelhos em que existem estações e o número de freguesias aumentou 37%.A Nos continua a ser o operador que mais estações de base instalou (1.974), seguida pela Vodafone (1.604) e pela Meo (739). No total, 46% das estações 5G instaladas são da Nos, 37% da Vodafone e 17% da Meo. "No entanto, no que respeita à variação do número de estações instaladas face ao trimestre anterior, esta foi pequena no caso da Nos (apenas 2%) e, no caso da Vodafone e da MEO, situou-se em 200% e 65%, respetivamente", detalha a reguladora das comunicações.A Anacom revela que dos 308 concelhos que constituem o território nacional, há 37 concelhos que não se encontram ainda servidos com qualquer estação associada à tecnologia 5G. Contudo, assinala que todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira "passaram a ter estações de base 5G no final do terceiro trimestre".

Apesar de a Nos ser o operador que mais estações instalou, a Meo lidera em termos de dispersão territórial. "A Meo é o operador que apresenta estações de base 5G num maior número de municípios, 218, seguindo-se a Nos com a presença em 184 municípios e a Vodafone em 179 municípios", acrescenta a o regulador na nota.

Do número total de estações 5G, 73% estão localizadas em áreas predemonantemente urbanas, 14% em áreas mediamente urbanas e 13% em áreas rurais. "A análise da distribuição das estações 5G pelas freguesias do país, tendo em consideração a sua densidade populacional, permite concluir que 20% do total (858 estações) estão instaladas em freguesias de baixa densidade", assinala a Anacom, acrescentando que no final de setembro existiam 1,56 milhões de acessos à internet móvel 5G em Portugal, o que representa 16,4% dos acessos totais.

"O tráfego mensal gerado atingiu 4.953 Terabyte (TB), o que significa que 7,6% do total de tráfego móvel já é suportado em redes 5G", conclui.