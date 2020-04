Operadoras vão oferecer chamadas e dados móveis a profissionais de saúde

Os operadores de telecomunicações assinaram um acordo com o ministério da Saúde que prevê a oferta de serviços de comunicações aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) dedicados ao tratamento de doentes da covid-19.





Entre as ofertas estão "10 mil minutos de voz para redes fixas e móveis nacionais, 10 mil SMS para redes móveis nacionais e 10 GB de dados", segundo o comunicado emitido pela Apritel, associação do setor que tem como membros a Altice Portugal, Nos, Nowo e Vodafone Portugal.





"Estes benefícios serão associados aos tarifários de serviço telefónico móvel, que individualmente cada profissional do SNS tiver subscrito com o seu operador, pelo período de 30 dias e serão renovados no primeiro dia de cada mês, enquanto se mantiver a pandemia", detalham as operadoras.





A oferta destes serviços resulta de um acordo assinado esta terça-feira entre as operadoras e o gabinete de resposta digital à covid-19 - coordenado pelo Ministério da Economia e da Transição Digital e do qual a APRITEL faz parte -, e o Ministério da Saúde.





Agora, caberá à Administração Central do Sistema de Saúde( ACSS) fornecer a listagem dos profissionais de saúde abrangidos por esta medida, tendo por base o registo em plataforma eletrónica, e comunicar às respetivas operadoras para que possam ser ativados estes pacotes de serviços extras e sem custos adicionais.