Eurico Teles: "A Oi está no caminho certo"

O presidente executivo da Oi, Eurico Teles, disse acreditar, em conferência telefónica com analistas, que a empresa está no caminho certo, comprometida com o novo ciclo.

O gestores da Oi dizem mesmo estar a trabalhar para acelerar certas etapas do plano.



Isto para que no segundo semestre de 2018, a empresa possa realizar um novo aumento de capital para permitir um novo ciclo de investimento, realçou Eurico Teles. Esse aumento de capital será de quatro mil milhões de reais (cerca de 950 milhões de euros ao câmbio actual).



Depois destes passos, a empresa acredita que conseguirá "transformar a companhia nesse grande 'player' que o mercado precisa". Eurico Teles não esconde que "o desafio é grande", mas "todos nós temos a certeza que a Oi está no caminho certo".



O plano de recuperação da Oi foi aprovado pelos credores em Dezembro do último ano. A Pharol tem-se mostrado contra o plano pela diluição que representa. Neste momento está com a Oi em processo arbitral por causa de todos os litígios judiciais que têm travado e que inibiram os votos da Pharol na Oi.

A Oi está comprometida em avançar com o plano de recuperação que, confirmou o seu presidente, deve ter no primeiro semestre a conclusão da conversão de créditos, tal como Carlos Brandão, administrador financeiro, já tinha referido ao jornal Valor Económico.Na conferência com os analistas, após os resultados de 2017, a Oi reafirmou a intenção de até final do segundo trimestre deste ano ter o reconhecimento da recuperação judicial em outras jurisdições, como na Holanda, Portugal e Estados Unidos.Nesse mesmo trimestre a empresa pretende executar a conversão de dívida em acções, a qual levará à diluição da participação da Pharol na operadora brasileira.