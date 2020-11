Polémica Dense Air desafia operadores e candidata-se ao leilão do 5G

A Dense Air também decidiu ir a jogo e já "submeteu uma candidatura ao leilão", disse ao Negócios fonte oficial da empresa que tem sido protagonista de um dos pontos da polémica e litigância criada em torno do 5G.





Até agora, uma das grandes incógnitas dos leilões do 5G era saber o que a Dense Air iria fazer. Isto porque esta empresa tem espectro reservado até 2025, mas tem de ir a leilão para o manter ou aumentar. E, segundo entendimento da Anacom, não será considerada novo entrante. Ou seja, não terá os benefícios dados a novos "players".





A licença da Dense Air tem sido contestada pelos operadores, que consideram ser ilegal a decisão do regulador em manter a frequência nas mãos desta empresa, cujo espectro foi reconfigurado para o leilão do 5G. Segundo as operadoras, os direitos de utilização caducaram em 2012 e já deviam ter sido recuperados.





Leia Também Meo, Nos e Vodafone vão a jogo no 5G

Em resposta às críticas das operadoras, Cadete de Matos afirmou que a Dense Air "é uma empresa detentora de uma licença válida" até 2025.





A confirmação da candidatura da Dense Air junta-se, assim, à da Nos, Meo e Vodafone. Fica a faltar a posição da Másmóvil, que tinha confirmado publicamente o interesse em concorrer aos leilões através da Nowo.