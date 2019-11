Receitas da Vodafone Portugal crescem 5,4% até setembro

A Vodafone Portugal alcançou 280 milhões de euros de receitas de julho a setembro, o seu segundo trimestre fiscal. Este valor representa uma subida de 5,4% face ao mesmo período do ano anterior, de acordo com os dados divulgados pela operadora em comunicado.





Analisando só as receitas de serviços, o principal indicador de negócio - que exclui a venda de equipamentos por exemplo -, o crescimento foi de 5,3% para 254 milhões de euros. Uma performance que a empresa liderada por Mário Vaz justifica "não apenas pelo segmento fixo, que tem sido o principal motor do crescimento nos últimos anos, mas também pelo segmento móvel".





No período em análise, a base total de clientes do serviço fixo aumentou 10,4%, atingindo 756 mil, dos quais 646 mil são clientes de TV (+11,7%).





Já no móvel, o número total de clientes aumentou 2,6% em relação ao mesmo período no ano passado, atingindo no final de setembro 4,9 milhões.





No final de setembro a rede de fibra da Vodafone Portugal chegava a 3,3 milhões de casas, um valor que compara com os 3,2 milhões registados no primeiro trimestre. Recentemente, na sequência do recente memorando de entendimento assinado com a Dstelecom, a operadora reviu em alta o plano de expansão de 4 milhões para um potencial de 5,3 milhões de lares.



Para o presidente executivo da operadora, "os resultados hoje apresentados são a materialização de uma estratégia de crescimento orgânico, de aposta no investimento e na superior orientação para o cliente".



"Comprometidos com os desafios de digitalização do país, continuamos a aumentar a cobertura de fibra, fruto das importantes parcerias que fomos celebrando, a última das quais com a dstelecom, e mantemos o foco na disponibilização de um serviço de qualidade na rede móvel, disponibilizando velocidades de acesso compatíveis com o crescente volume de dados que os clientes exigem", acrescentou.