Receitas da Vodafone Portugal crescem 8,4% para 281 milhões no trimestre

Entre abril e junho, período que marca o primeiro trimestre do ano fiscal da Vodafone Portugal, as receitas totais da empresa, que incluem as vendas de equipamentos, aumentaram 8,4% face ao mesmo período do ano anterior, para 281 milhões de euros.





Contabilizando apenas as receitas de serviços, a subida foi de 7,5%, para 258 milhões de euros, informou esta sexta-feira a operadora em comunicado. A empresa atribui a subida ao "crescimento sustentado do negócio fixo" e à "estabilização do segmento móvel".





No que toca ao serviço fixo, a operadora reconhece o "impacto da pandemia", mas refere que este "manteve o seu desempenho positivo a um ritmo constante". Os clientes do serviço de televisão cresceram 10,4% para 764 mil e os de banda larga registaram um aumento de 9,8% para 830 mil.





No segmento móvel, o número de clientes registou uma quebra ligeira, de 0,2%, para cerca de 4,563 milhões.





A empresa refere ainda que "continuou a expandir a sua presença em todo o país".Até ao final de junho, "a rede FTTH de próxima geração da Vodafone atingiu 3,9 milhões de lares e empresas", o que representa uma subida de 10,4%. A operadora sublinha também ter "continuado a investir para tornar o 5G mais próximo da realidade".





Citado na mesma nota, o CEO da empresa em Portugal, Mário Vaz, destaca que o crescimento do período em análise deve ser "interpretado à luz do forte impacto das medidas de exceção oferecidas pela Vodafone aos seus Clientes no início da pandemia no trimestre homólogo de 2020".





Mário Vaz lembra nessa altura "a Vodafone teve em curso medidas excecionais de apoio aos seus Clientes na adaptação a uma nova forma de vida e de trabalho, que passou pela oferta de comunicações e conteúdos nas áreas móvel e fixa e que hoje não têm o mesmo âmbito de aplicação". O CEO aponta ainda que a empresa de telecomunicações mantém-se "consciente do grau de incerteza e volatilidade que nos rodeia".